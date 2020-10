Polizei Essen

POL-E: Öffentlichkeitsfahndung: 13-jährige Yaren Ö. erneut vermisst

Essen (ots)

Seit Montag, den 28.09.2020, wird die 13-jährige Yaren Ö. aus Mönchengladbach wiederholt vermisst. Sie soll an diesem Tag die elterliche Wohnung verlassen haben um eine Freundin zu besuchen, kehrte jedoch nicht zurück. Das Mädchen wurde zuletzt im August dieses Jahres als vermisst gemeldet und konnte damals im Bereich Dortmund aufgegriffen werden. Nach aktuellem Sachstand könnte sie sich jetzt auch im Bereich Krefeld aufhalten oder Essen aufhalten. Da die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei bisher ergebnislos verliefen, bittet die Polizei die Öffentlichkeit nun mit Einverständnis einer Erziehungsberechtigten um Mithilfe: Wer hat Yaren Ö. gesehen und / oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Sie ist ca. 1.50m groß und von schlanker Statur. Sie trug bei Verlassen des Hauses eine Blue Jeans, eine schwarze Jacke und weiß-beigefarbene Sneakers des Herstellers Nike. Ein Lichtbild der Vermissten befindet sich im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisste-jugendliche Hinweise, die dabei helfen könnten, die 13-Jährige zu finden, bitte direkt an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290. (cw)

