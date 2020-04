POL-LM: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 08.04.2020

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Heckscheibe von Peugeot eingeschlagen, Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 07.04.2020, 03.15 Uhr bis 12.00 Uhr (si)Am Dienstag haben Unbekannte auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Westerwaldstraße in Limburg die Heckscheibe eines geparkten Peugeot eingeschlagen. Der graue Pkw stand zwischen 03.15 Uhr und 12.00 Uhr im Bereich einer dortigen Drogerie, als die Täter das Fahrzeug beschädigten und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

2. Lkw touchiert Renault, Limburg, Offheimer Weg, Mittwoch, 08.04.2020, 09.00 Uhr (si)Am Mittwochmorgen wurde im Offheimer Weg in Limburg ein Renault von einem bisher unbekannten Lkw beschädigt. Der Renault Kangoo war, gegen 09.00 Uhr, auf dem Offheimer Weg in Fahrtrichtung B 8 unterwegs, als das Fahrzeug an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten musste. Ein Lkw, welcher aus Richtung der B 49 kam und von der Bundesstraße 8 nach rechts in den Offheimer Weg abbiegen wollte, soll beim Abbiegen dann die Fahrerseite des Renault touchiert haben. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß sei der Lkw dann ohne anzuhalten weitergefahren. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

3. 64 Fahrzeuge zu schnell unterwegs, Bundesstraße 49, Ausfahrt Heckholzhausen, Dienstag, 07.04.2020, 09.20 Uhr bis 11.40 Uhr (si)Am Dienstagvormittag waren auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Abfahrt Heckholzhausen insgesamt 64 Fahrzeug zu schnell unterwegs. Bei der fast zweieinhalbstündigen Kontrolle des Regionalen Verkehrsdienstes wurden von den Beamten in Fahrtrichtung Limburg insgesamt 546 Fahrzeuge gemessen. Spitzenreiter bei den Pkw war ein Fahrzeug mit 137 km/ h, welches damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 37 Stundenkilometer überschritt. Der schnellste Lkw wurde mit 89 Stundenkilometern anstatt der für Lkw geltenden 60 km/h gemessen.

