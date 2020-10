POL-E: Essen: BMW-Fahrer fährt gegen Hauswand - Zeugin alarmiert Rettungskräfte

Polizei Essen

45141 E.-Stoppenberg: Die Polizei ist seit heute Morgen, Montag 19. Oktober, in Stoppenberg an der Nikolausstraße im Einsatz. Dort kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein BMW-Fahrer gegen eine Hauswand gefahren ist. Eine Zeugin rief daraufhin sofort den Notruf der Feuerwehr und kümmerte sich im Anschluss um den verletzten Fahrer. Hierbei stellte sie überrascht fest, dass der Fahrer (26) augenscheinlich eine schwere Bauchverletzung vorwies, die vermutlich nicht im Zusammenhang mit dem Unfall steht. Die Leitstelle der Feuerwehr teilte den Sachverhalt der Polizeileitstelle mit, die sofort mehrere Streifenwagen zum Einsatzort schickte. Zudem erhielt die Kriminalpolizei Kenntnis, welche die Ermittlungen bereits aufgenommen hat. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor in seiner Wohnung einen Streit mit einer 20-Jährigen gehabt haben soll. In dessen Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der er vermutlich mit einem Messer verletzt wurde. Der Essener wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Die 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

