POL-FR: Folgemeldung zu "Schopfheim: Mann rammt nach familiärem Streit Streifenwagen und elf weitere Autos - Tatverdächtiger in Gewahrsam - Angehöriger, Autofahrerin und Tatverdächtiger verletzt"

Freiburg (ots)

Nachdem der Tatverdächtige seinen Angehörigen verletzt hatte, flüchtete er mit einem Pkw. Offensichtlich fuhr er zunächst ziellos umher und dann wieder zur Tatörtlichkeit zurück. Während dieser Fahrt kam es zu absichtlich herbeigeführten Streifvorgängen mit entgegenkommenden Autos, einem Auffahrunfall und Kollisionen mit geparkten Autos. Hierbei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Zwischenzeitlich waren Rettungsdienst und Polizei am Haus des verletzten Angehörigen eingetroffen. Der Tatverdächtige fuhr dort gegen den geparkten Streifenwagen und stieß im weiteren Verlauf seiner Fahrt frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die VW-Fahrerin blieb unversehrt. Unfallbedingt musste der Tatverdächtige seinen Pkw abstellen. Aus dem Haus eilende Polizeibeamte hielten den Tatverdächtigen fest, wogegen er Widerstand leistete. Er wird derzeit in einem Krankenhaus medizinisch betreut. Nach ersten Hinweisen könnte sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 70000 Euro. Einschließlich dem Wagen des Tatverdächtigen wurden elf Fahrzeuge und ein Zaun beschädigt.

Erstmeldung:

Am Mittwochmorgen, 27.01.2021, hat ein Mann in Schopfheim nach einem familiären Streit einen Streifenwagen und elf weitere Autos gerammt. Ein Angehöriger, ein Autofahrer und der Tatverdächtige wurden verletzt. Kurz vor 07:00 Uhr waren die Polizei und der Rettungsdienst verständigt worden. Der 53-jährige Tatverdächtige soll einen betagten Angehörigen schwer am Arm verletzt haben. Nach der Tat fuhr der Tatverdächtige ziellos umher und rammte auf seiner Fahrt mehrere Autos, darunter auch einen geparkten Streifenwagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt eine betroffene Autofahrerin leichte Verletzungen. Als der Tatverdächtige wieder zurückkehrte, konnte er festgenommen werden. Auch er wies leichte Verletzungen auf. Derzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. Er wird nachberichtet.

