POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugin - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Mettman - 2101051

Am späten Mittwochabend (13. Januar 2021) kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Oberstraße in Mettmann. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Mann bei der Tat beobachtet hatte, konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung ein 45-jähriger Tatverdächtiger von der Polizei festgenommen werden.

Das war geschehen:

Gegen 23:10 Uhr wurde eine Anwohnerin der Oberstraße durch ein Klirren aus dem Schlaf geweckt. Von ihrem Fenster aus sah die 18-Jährige einen Mann, welcher das Schaufensterglas eines Juweliergeschäftes eingeschlagen hatte.

Die junge Frau fotografierte den Mann bei der Tat und informierte umgehend die Polizei, welche sofort eine Nahbereichsfahndung nach dem in Richtung "Jubiläumsplatz" flüchtigen Einbrecher einleitete. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte der Mann nur kurze Zeit später auf der Schwarzbachstraße angetroffen und anhand seiner Bekleidung zweifelsfrei als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Bei dem polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen 45-jährigen Mettmanner konnten zudem zahlreiche Schmuckstücke, welche er zuvor aus der Auslage des Juweliers entwendet hatte, versteckt in seiner Bekleidung, aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Mettmann gebracht. Da in der Atemluft des Mannes leichter Alkoholgeruch festgestellt worden war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher mit 0,2 Promille (0,09 mg/l) positiv ausfiel. Auch ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Zur weiteren Beweisführung wurde aus diesem Grund die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Im Rahmen der Durchsuchung wurde bei dem Mettmanner auch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 45-Jährigen ein. Nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der Mettmanner, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, einem Haftrichter zur weiteren Entscheidung über eine Untersuchungshaft vorgeführt.

Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zu dem Vorfall tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

