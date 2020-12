Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach/Gündlingen: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

FreiburgFreiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.12.2020, gegen 04.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter den Geladautomaten einer Bankfiliale in der Hauptstrasse in Gündlingen aufzuhebeln. Zwar gelang es der Täterschaft einen recht hohen Sachschaden anzurichten, jedoch flüchteten Sie ohne Beute.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die vielleicht auch schon im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können.

