Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg: Landkreis Waldshut: Beziehungsstreit endet für 42- jährigen Mann tödlich

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.12.2020, gegen 20:20 Uhr, ist ein 42- jähriger Mann in einer östlich gelegenen Gemeinde im Landkreis Waldshut bei einer Beziehungsstreitigkeit tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwickelte sich in einem Mehrfamilienhaus in der Wohnung des Mannes zwischen ihm und seiner 34- jährigen Freundin ein Streit. In dessen Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Mann tödliche Stichverletzungen erlitt. Die tatverdächtige Frau wurde festgenommen. Sie war alkoholisiert, eine Blutprobe wurde erhoben. Ein 6- jähriges Kind der Frau wurde in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Die Staatsanwaltschaft Waldshut- Tiengen beantragte einen Haftbefehl gegen die Frau. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut- Tiengen übernommen.

