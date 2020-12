Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Mutmaßlich betrunkene Autofahrerin beleidigt Fußgängerinnen- Zu Hause von Polizei angetroffen

Am Mittwoch, 02.12.2020, um 17:50 Uhr, soll eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin in WT- Tiengen drei Fußgängerinnen beleidigt haben. Eine 18- jährige Fußgängerin überquerte mit ihren zwei Begleiterinnen einen Bahnübergang, als ein Renault hupte. Die Fahrerin und ihr Beifahrer stiegen aus und beleidigten die drei Frauen. Hierbei konnte von einer der Fußgängerinnen Alkoholgeruch wahrgenommen werden, worauf diese die Polizei verständigte. Das Auto fuhr zwischenzeitlich davon. Über das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte die Anschrift ermittelt werden, an der die beiden Personen angetroffen wurden. Ein Alkoholtest bei der mutmaßlichen Fahrerin ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Sie musste mit zur Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden von dem Polizeirevier Waldshut- Tiengen fortgeführt.

