POL-FR: Laufenburg: 10- jähriger Fußgänger von Pkw angefahren

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall für einen 10- jährigen Jungen am Donnerstagmorgen, 03.12.2020, in Laufenburg. Gegen 07:40 Uhr überquerte der Bub, trotz roter Ampel, den Fußgängerüberweg an der Brunnenmatt- Einmündung. Eine 41- jährige VW- Fahrerin erfasste den Jungen noch an seinem Rucksack, sodass dieser zur Seite stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb der Junge unverletzt.

