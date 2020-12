Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Weiler Straße - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 03.12.2020, zwischen 17:15 Uhr und 17:37 Uhr, parkte eine Frau ihren Ford auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens in der Weiler Straße in Lörrach. Nachdem sie von ihrem Einkauf zurück zu dem Auto kehrte, fand sie gelbe Lackantragungen und Beschädigungen an der gesamten Breite der Heckklappe. Der Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und das Polizeirevier Lörrach, Tel.: 07621 176-0, sucht Zeugen des Unfalls.

