Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Handtasche geklaut

Plettenberg (ots)

Seniorin bestohlen Am gestrigen Dienstag, gegen 18 Uhr, wurde einer 79 jährigen Plettenbergerin in einem Supermarkt an der Waskebieke ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Als sie ihre Waren an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl der Geldbörse mit Inhalt fest. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

