Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Sachbeschädigung durch Brandlegung - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 04.12.2020, brannten in der Rheinstraße in Bad Bellingen gegen 01.00 Uhr mehrere zur Abfuhr bereitgestellte Papiertonnen.

Während eine Tonne vollständig zerstört wurde, entstand an der zweiten ein Schaden am Deckel. Ein weiterer Brand in einer Tonne wurde am Freitagmorgen bemerkt.

Die Feuerwehr konnte die Brände in der Nacht schnell löschen. Der Sachschaden dürfte jedoch bei mehreren hundert Euro liegen. Es besteht der Verdacht, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Das Revier Weil am Rhein, Tel.: 07621 9797-0, sucht Zeugen, welchen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen waren.

