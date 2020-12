Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Betrunkener Pedelec-Fahrer streift geparktes Auto und kommt zu Fall

Am Donnerstag, 03.12.2020, in den Abendstunden fuhr ein betrunkener Mann mit seinem Pedelec durch Emmendingen. In der Wöpplinsberger Straße streifte er ein geparktes Auto und kam zu Fall. Am Auto entstand dabei ein Sachschaden und der Radfahrer verletzte sich leicht. Der Mann entfernte sich daraufhin unerlaubt und das Fahrrad schiebend vom Unfallort. Er konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeipräsidium Freiburg

