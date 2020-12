Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Am Dienstag, zwischen 11 Uhr und 19 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Straße "An der Hespe" auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Eine Zeugin mit einem Hund vertrieb am Dienstag vermutlich einen Einbrecher am Noa-Wolff-Weg. Um 21.50 Uhr ließ die Frau den Hund im Garten laufen. Als der Hund bellte, schaute sie im Garten nach. Hier sah sie einen fremden Mann vor der Kellertür stehen. Dieser flüchtete anschießend durch den Garten. Die Tür wurde durch den Täter nicht beschädigt. Der Mann war etwa 1,85 Meter groß. Er besitzt eine schlanke Statur und trug eine schwarze Mütze, dunkle Kleidung und Turnschuhen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell