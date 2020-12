Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

ArnsbergArnsberg (ots)

Eine Überwachungskamera zeichnete in der Nacht zum Sonntag zwei Personen auf, welche Gebäudeteile und eine Schranke der Bezirksregierung an der Seibertzstraße mit Graffiti besprühten. Die Tatzeit liegt zwischen 03.30 Uhr und 04 Uhr. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um eine Frau und einen Mann im Alter von etwa 20 Jahren. Eine weitere Farbschmiererei aus der Nacht zum Sonntag wurde in unmittelbarer Nähe zur Bezirksregierung, auf der Ringstraße gemeldet. Möglicherweise dieselben Täter beschmierten hier ein Garagentor mit weißer Farbe. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell