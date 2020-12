Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schulgebäude beschädigt

ArnsbergArnsberg (ots)

Unbekannte Täter wüteten am Dienstag auf einem Schulhof an der Graf-Galen-Straße. Gegen 23 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei. Unbekannte Täter hatten eine Fensterscheibe beschädigt und die dazugehörige Fensterbank abgerissen. Zudem zündelten sie mit Papier auf dem Schulhof. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

