Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sattelzug umgekippt

HallenbergHallenberg (ots)

Am Montagnachmittag kippte gegen 17.15 Uhr in der Straße Liesetal ein Holzsattelzug um. In einer Rechtskurve kam der Lkw auf dem matschigen Untergrund ins Rutschen. Er kippte auf die rechte Seite in eine Böschung. Der 36-jährige Fahrer aus Korbach wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Lkw wird am Dienstag im Laufe des Tages erfolgen.

