BPOLI KLT: Bundespolizei in Klingenthal unter neuer Leitung

Hans-Ulrich Wachter ist der neue Leiter der Bundespolizeiinspektion Klingenthal. Der 59-Jährige wurde am Wochenanfang vom Präsidenten der Bundespolizeidirektion Pirna, André Hesse, in sein Amt eingeführt und ist Nachfolger von Timo Heisig, der im Juni in das Bundespolizeipräsidium nach Potsdam gewechselt war.

Der aus Oberfranken stammende Beamte kann auf umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Bundespolizei verweisen, war zwischen 1993 und 2017 "Wahlsachse" mit Wohnsitz in der sächsischen Schweiz und dort auch als Dienststellenleiter tätig.

Vor seinem Wechsel in das Vogtland war der Erste Polizeihauptkommissar im Rahmen der Einstellungsoffensive der Bundespolizei mit am Aufbau des größten Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in Bamberg beteiligt und dort zuletzt Leiter des Zentralbereichs.

