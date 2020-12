Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Hallenberg: Unbekannte Täter verschafften sich durch ein eingeworfenes Fenster Zutritt in ein Ferienhaus auf der Straße "Steinschab". Anschließend durchwühlten sie den Wohnbereich. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Die Tatzeit liegt zwischen dem 01. und 15. Dezember. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

