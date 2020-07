Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Handtasche im Wert von 1.200,- Euro aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 06.07.2020, 13:15 Uhr bis 14:47 Uhr

Gestern Nachmittag sind unbekannte Täter in Homberg auf dem Parkplatz an der Lichte in einen Pkw eingebrochen und haben eine hochpreisige Handtasche und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von ca. 1.500,- Euro gestohlen.

Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren Pkw auf dem Parkplatz an der Lichte abgestellt. Nachdem sie vom Joggen zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen war, und ihre weiße Handtasche der Marke Louis Vuittone Neverfull aus Rindsleder, ca. 40 x 33 x 19 cm groß, Muster mit Monogrammen und zwei Tragehenkel fehlte. Weiterhin nahmen die Täter eine Sonnenbrille von Gucci, mit silberner Verspiegelung und silbernem Rahmen aus dem Fahrzeug mit.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Wertsachen, wie Handy, Laptop oder Kamera, sowie Bargeld oder andere wertvolle Gegenstände niemals sichtbar im Fahrzeug liegen lassen. Auch das mobile Navigationsgerät sollte nicht zurückgelassen, sondern zusammen mit der Halterung entfernt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

