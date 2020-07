Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen:Jugendlicher auf Bahnhof ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Tatzeit: 06.07.2020, 18:30 Uhr

Gestern Abend wurde auf dem Bahnhof in Guxhagen ein Jugendlicher von drei unbekannten Personen ausgeraubt. Ihm wurde die Geldbörse, Bargeld und ein Mobiltelefon gestohlen. Verletzt wurde das Opfer nicht.

Nach eigenen Angaben war das jugendliche Opfer aus Schleswig auf der Zugreise zu Angehörigen. Kurz nachdem der Jugendliche in Guxhagen aus dem Zug stieg, seien drei unbekannte männliche Personen auf ihn zugekommen und hätten ihn nach einer Zigarette gefragt. Nachdem er seine Zigaretten rausgeholt habe, hätte ihn eine Person festgehalten und die anderen beiden Personen hätten ihm das Mobiltelefon iPhone X (256 GB), die Apple-AirPods mit Lade-Case und eine kleine schwarze Umhänge-Geldbörse der Marke Gucci, mit goldenem Gucci-Zeichen und grün-rotem Webstreifen (Wert der Geldbörse ca. 500,- Euro) weggenommen. In der Geldbörse befand sich Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Betrag. Anschließend seien die drei unbekannten Männer in Richtung Bahnhofsausgang Ortsmitte weggegangen.

Von dem jugendlichen Opfer wurden die drei Personen wie folgt beschrieben:

Eine Person habe blonde Haare und helle Haut gehabt. Die beiden anderen Personen hätten dunkle Haare und ein südländisches Aussehen gehabt. Alle Personen seien komplett schwarz gekleidet gewesen. Die blonde Person habe vorne mittig auf dem Pullover einen Aufdruck mit einem erhobenen Mittelfinger mit geballter Faust gehabt.

Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Wer hat den Vorfall am Bahnhof wahrgenommen bzw. in Guxhagen die Personengruppe, insbesondere die Person mit dem auffälligen Pulloveraufdruck gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

