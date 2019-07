Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Siegen-Geisweid (ots)

In Geisweid ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag(25.07.2019) zu einem Diebstahl von Werkzeugen gekommen. Unbekannte entwendeten Am Hüttengraben hochwertiges Werkzeug aus einem geparkten Lieferwagen. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 4.000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

