POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Auto rutscht in Kreuzungsbereich - 30000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi befuhr am Mittwoch, 27.01.2021, gegen 09.50 Uhr, ein 30 Jahre alter Mann die Ritterstraße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Solvaystraße, am Stoppschild anzuhalten. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn kam der Audi ins Rutschen. Er schlitterte am Stoppschild vorbei in den Kreuzungsbereich und prallte dort mit einem Opel eines 51-jährigen zusammen. Der Audi, an dem 20000 Euro Sachschaden entstand, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Opel entstand 10000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

