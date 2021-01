Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Btm-Fund bei Verkehrskontrolle

Freiburg (ots)

Einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde am gestrigen Mittwoch, 27.01.2021, gegen 20:30 Uhr ein 27jähriger Autofahrer in der Werderstraße in Müllheim. Die Beamten des Polizeireviers Müllheim stellten hierbei Marihuana-Geruch fest, weshalb das Auto des Mannes durchsucht wurde. Dabei konnten etwa 1,6 kg Marihuana-Blüten festgestellt werden.

Die sich anschließende Wohnungsdursuchung des einschlägig polizeibekannten Mannes erbrachte weitere Kleinstmengen an Btm sowie Bargeld im niederen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Der Beschuldigte wird im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

