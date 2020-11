Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zur Festnahme ausgeschrieben

OffenburgOffenburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg in der Güterstraße wurde am Montagmittag dem Beifahrer eines PKW-Lenkers zum Verhängnis. Im Rahmen einer Abfrage in den polizeilichen Fahndungssystemen konnten die Ermittler gegen 12:10 Uhr feststellen, dass der 54-Jährige mit nationalem Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gesucht wurde. Weiterhin soll er sich unerlaubt im Bundesgebiet der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben. Der Mann konnte widerstandlos festgenommen und nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde in eine Abschiebehafteinrichtung transportiert werden.

/eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell