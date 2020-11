Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Gaststätte

Ein bislang Unbekannter gelangte zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 11 Uhr in eine Gaststätte im Bittlerweg. Nach ersten Erkenntnissen soll der Eindringling auf brachiale Weise die Keller- und Haupteingangstür aufgehebelt und sich so Zugang ins Innere verschafft haben. Im Gastraum richtete er anschließend ein heilloses Durcheinander an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

