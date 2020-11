Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3 - Wendemanöver führt zu Unfall

AppenweierAppenweier (ots)

Aufgrund eines Wendevorgans kam es am Montagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Ein Passat-Lenker war gegen 8 Uhr auf der B3 von Windschläg kommend in Richtung Offenburg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen habe der 70-Jährige aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wenden wollen. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er hierbei mit einem 84-jährigen Mercedes-Fahrer, der die B3 von Offenburg kommend in Richtung Windschläg befuhr. Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu und wurden durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

