Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

RastattRastatt (ots)

Wie der Polizei erst im Nachgang mitgeteilt wurde, soll am Donnerstagabend vergangener Woche gegen 18 Uhr im Bereich "Am Schloßplatz" zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 19-Jährigen gekommen sein. Als der Heranwachsende am Donnerstagabend sein Haus verließ, warteten, nahe der Reithalle, offenbar vier Personen auf ihn. Diese nahmen unmittelbar nach seinem Eintreffen ein drohendes Gespräch mit ihm auf. Im Anschluss schlugen und traten sie auf ihn ein, wodurch das Opfer mehrere starke Verletzungen davon trug. Grund der Auseinandersetzung soll ein Kontakt zwischen der Partnerin eines mutmaßlichen Täters und des 19-Jährigen sein. Die Beamten des Polizeirevier Rastatt haben nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und erbitten unter der Telefonnummer 07222 761-0 Hinweise.

