POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert gestürzt

Da ein 38-Jähriger am Montagabend während einer Tour durch die Straße "am Schlossplatz" mit seinem Fahrrad stürzte, trug er nicht nur leichte Verletzungen davon, sondern muss nun auch ein Strafverfahren über sich ergehen lassen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann gegen 19:50 Uhr stark schwankend den Weg entlanggefahren und aufgrund von Alkoholeinfluss auf den Kopf gestürzt sein. Ursächlich für den Unfall dürfte die von Beamten des Polizeireviers Rastatt festgestellte Alkoholisierung von rund 3,5 Promille gewesen sein. Aufgrund seiner Verletzung wurde er bis auf Weiteres zur Beobachtung in ein örtliches Klinikum gebracht. Den Radfahrer erwartet nun nach Auswertung einer erhobenen Blutprobe eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

