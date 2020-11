Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Wohnungseinbruch

zwei Täter auf frischer Tat ertappt

UlmUlm (ots)

Am Samstag gegen 20.10 Uhr kam eine 36-jährige Frau nach Hause und betrat ihre Wohnung in der Schwärzwiesenstraße. Hierbei überraschte sie zwei Einbrecher, die zu diesem Zeitpunkt gerade ihre Wohnung nach Diebesgut durchwühlten. Die zwei mit Mundschutz maskierten Männer flüchteten aus der Wohnung und konnten unerkannt entkommen. Zuvor waren die beiden Männer mit einer Leiter, die sie vermutlich im Garten gefunden hatten, in den ersten Stock des Gebäudes geklettert und hatten dort ein Fenster aufgehebelt. Durch dieses stiegen sie in die Wohnung einer 53-jährigen Frau ein, welche nicht zuhause war. Nachdem die beiden Männer diese Wohnung durchwühlt hatten gingen sie durch das Treppenhaus in das zweite Obergeschoss, wo sie die Wohnungstüre der 36-jährigen öffneten. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Ermittlungen auf.

