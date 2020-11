Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtigen - Auto beschädigt

Polizei sucht Zeugen

UlmUlm (ots)

Am Samstag gegen 10.40 Uhr wurde an einem Opel Zafira durch Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen. Das Auto war auf dem Parkplatz des Rewe in der Mergelstetter Straße geparkt. Die Besitzerin war zur Tatzeit beim Einkaufen in dem Geschäft. Das Polizeirevier Giengen nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Diese sollen sich unter Tel. 07322/96530 melden.

