Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Ladendieb kommt ins Gefängnis

Zu viel ließ sich ein 18-Jähriger in letzter Zeit zuschulden kommen. Nun sitzt er in Haft.

UlmUlm (ots)

Mit einer präparierten Tasche entwendete der junge Mann am Samstag gegen 15.30 Uhr mehrere hochwertige Parfüms aus einem Drogeriemarkt. Er wurde dabei beobachtet. Aber anstatt auf die verständigte Polizei zu warten, ergriff der Dieb kurzerhand die Flucht. Dabei rempelte er auch eine Kundin an, die sich ihm in den Weg stellte. Allerdings währte die Flucht nicht lange. Beamte des Polizeireviers Biberach entdeckten ihn unweit des Drogeriemarktes. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro hatte er noch bei sich. Auf dem Polizeirevier randalierte der 18-Jährige und verletzte dabei einen Beamten. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Der Bereitschaftsrichter erließ einen Haftbefehl gegen den Heranwachsenden. Er hatte in letzter Zeit eine Vielzahl von Straftaten begangen, die in der Summe eine Haftstrafe erwarten ließen.

++++++++++++++++2082737 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell