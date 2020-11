Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrradunfall

UlmUlm (ots)

Am Samstag gegen 17:00 Uhr fuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem Mazda in der Steinheimer Straße und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen 33 Jahre alten Fahrradfahrer, der ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer über die Motorhaube des Autos geschleudert und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Vermutlich auch weil er keinen Helm trug erlitt er hierdurch schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm die Ermittlungen auf.

