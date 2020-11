Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) A7 - Auto ausgebrannt

UlmUlm (ots)

Glück hatte ein 40-jähriger Mann als er am Samstag gegen 14.00 Uhr auf der A7 mit seinem BMW unterwegs war. Er bemerkte rechtzeitig, dass sein Pkw zu rauchen begann. Er hielt auf dem Standstreifen an und verständigte die Feuerwehr. Als diese eintraf, brannte das Auto schon lichterloh. An dem Pkw entstand Totalschaden. Zudem wurden zwei Betonplatten der Fahrbahn beschädigt.

