Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Geparkter Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Vorbeifahren wurde am Freitag, 22.01.2021, zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr, ein in der Oberfeldstraße am Straßenrand geparkter Toyota beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Zeugen die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell