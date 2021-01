Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Freiburg (ots)

Mit ihrem Ford befuhr am Mittwoch, 27.01.2021, gegen 09:30 Uhr, eine 77 Jahre alte Frau den Weiherweg bergab. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam sie ins Rutschen und kollidierte mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum, drehte sich und kam dann auf der rechten Seite an einem weiteren Baum zum Stehen. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Da der Polizei gemeldet wurde, dass ein Pkw an einer Böschung abzurutschen drohe, rückte noch die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen mit drei Fahrzeugen und 15 Mann mit an. Das bestätigte sich aber nicht. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell