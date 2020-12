Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstähle und Einbrüche angezeigt

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten gestern, zwischen 15.40 und 15.45 Uhr, die Geldbörse einer 24-jährigen Lüdenscheiderin. Die Tat ereignete sich in einem Discounter an der Wefelshohler Straße. An der Schumannstraße verschwand - ebenfalls im Discounter - das Kartenmäppchen eines 81-jährigen Seniors. Die Tat ereignete sich bereits vergangenen Donnerstag, zwischen 14 und 15 Uhr. In beiden Fällen liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wache Lüdenscheid zu melden.

Unbekannte versuchten zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 14 Uhr, die Tür zu einem Einfamilienhaus an der Waldstraße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses "Im Olpendahl" ein. Dort bockten sie einen PKW auf und entwendeten die 21-Zoll-Leichtmetall-Räder. Durch das Aufbocken entstand möglicherweise Sachschaden an den Achsen. An 14 Sprintern fehlten nach dem Beutezug die Dieselpartikelfilter. Die Kabel hierzu wurden durchtrennt. Der Beuteschaden ist nach ersten Schätzungen fünfstellig. Die Täter richteten etwa 5000 Euro Sachschaden an.

