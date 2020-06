Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Bremse mit Gas verwechselt

Drei Verletzte forderte am Donnerstag ein Unfall in Giengen.

Gegen 22.30 Uhr war eine Fahranfängerin auf einem Parkplatz in der Schwagestraße unterwegs. In einer Kurve verwechselte die 18-Jährige die Bremse mit dem Gaspedal. Sie prallte deshalb mit ihrem Renault gegen einen Audi. Sie und ihre beiden Mitfahrerinnen erlitten dabei Verletzungen. Die Beifahrerin brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Renault beträgt etwa 2.500 Euro, der am Audi rund 10.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

