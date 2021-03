Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr des 27.03.2021 kam es in der Finkenstraße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall, wobei ein Verkehrsteilnehmer mit dessen Fahrzeug an einem geparkten blauen Opel vorbeifuhr und den Außenspiegel des Opel touchierte. Der Außenspiegel wurde hierbei beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt nach dem Unfallgeschehen unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

