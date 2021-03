Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Scheune brennt

Hohen Schaden richtete ein Feuer am Mittwoch in Jebenhausen an.

Ein Zeuge entdeckte die alleinstehende brennende Scheune kurz nach 22.30 Uhr am Ortsrand von Jebenhausen. Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Kurz vor Mitternacht hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Die Scheune war nahezu ausgebrannt. In der Scheune standen landwirtschaftliche Maschinen und Anhänger. Ebenso lagerte dort Holz und Stroh. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Der vorläufige Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

