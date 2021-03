Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Widerstand geleistet und Bundespolizisten geschlagen

Schorndorf (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann hat am vergangenen Freitagnachmittag (05.03.2021) während einer Kontrolle am Schorndorfer Bahnhof Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet und dabei einen Polizisten geschlagen. Aufgrund einer vorausgegangenen Leistungserschleichung in einer S-Bahn wurde der 20-jährige polnische Staatsangehörige gegen 15:10 Uhr zusammen mit einem jugendlichen Begleiter am Bahnhof Schorndorf einer Personenkontrolle unterzogen. Als die Beamten den Tatverdächtigen im Rahmen der Kontrolle durchsuchen wollten, wehrte sich der aggressive 20-Jährige gegen die Maßnahmen und schlug einem der eingesetzten Beamten ins Gesicht. Letztlich brachten die Einsatzkräfte den jungen Mann unter andauernden Widerstandshandlungen zu Boden und fesselten ihn. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten einen Schlagring, ein Springmesser sowie Marihuana bei dem 20-Jährigen auf und stellten die Gegenstände sicher. Während des Vorfalls zogen sich drei der Bundespolizisten jeweils leichte Verletzungen zu. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

