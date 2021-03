Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung am Bahnsteig

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am gestrigen Montagabend (01.03.2021) gegen 21:45 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Zuffenhausen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann vor zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren auf dem Hochbahnsteig an seinem Glied manipuliert haben. Als die beiden Mädchen ankündigten die Polizei zu rufen, flüchtete der Unbekannte über den Bahnsteig in unbekannte Richtung und konnte trotz eingeleiteter Nahbereichsfahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Minderjährigen wurden im Anschluss durch eine Streife nach Hause verbracht. Der mutmaßliche Täter wird als etwas 25 - 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit schwarzen kurzen Haaren, einem Bart und vollen buschigen Augenbrauen sowie mit schlanker Statur und südländischem Phänotyp beschrieben. Er soll zur Tatzeit dunkel bekleidet gewesen sein und trug offenbar keine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung eingeleitet und bitte Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell