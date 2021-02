Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei stellt Auto eines notorischen Führerschein-Sünders sicher

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend (23. Februar, 20:50 Uhr) den Opel eines notorischen Verkehrssünders abschleppen lassen. Die Beamten hatten den Mann mit seinem Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sternbuschweg überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-Jährige bereits acht Mal von der Duisburger Polizei ohne die erforderliche Fahrerlaubnis erwischt worden war. Vom Gericht war er dafür schon zu einer Haftstrafe verurteilt worden. In fünf Fällen war der Mann mit besagtem Opel unterwegs gewesen. Gegen die Halterin des Wagens erstatteten die Beamten zusätzlich eine Anzeige wegen des Anordnens oder Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

