Polizei Duisburg

POL-DU: Bonn: Wasserschutzpolizei rettet Familienfußballderby

Duisburg (ots)

Mit einem 40 Meter weiten Abschlag vom Streifenboot hat die Wasserschutzpolizei am Dienstagnachmittag (23. Februar) das Fußballderby einer Familie am Rheinufer gerettet. Der Ball war zuvor aus Versehen in Höhe Widdig (Rhein-KM 664,8) im Fluss gelandet. Die zufällig vorbeifahrenden Polizisten fischten das "Runde" aus dem Wasser und passten es gekonnt zurück an Land. Mit einer La-Ola-Welle bedankten sich Eltern und Kinder bei den Beamten. Wer weiß - falls es mit der Fußballkarriere nicht klappt, freut sich die Wasserschutzpolizei auch über sportlichen Nachwuchs...

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell