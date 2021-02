Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Getränkemarkt

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Montag (22. Februar, gegen 3 Uhr) sind Unbekannte in einen Getränkemarkt an der Düsseldorfer Landstraße in der Nähe des St. Anna Krankenhauses eingebrochen. Sie stahlen Zigaretten aus dem Bereich der Kasse und verschwanden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell