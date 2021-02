Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Polizei schnappt Raser

Duisburg (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Montagabend (22. Februar, 21:20 Uhr) wollten die eingesetzten Polizisten einen Golffahrer an der Wörthstraße stoppen. Der 20-Jährige war mit 117 km/h (statt der erlaubten 50) deutlich zu schnell unterwegs. Er schien zunächst auf die Anhaltezeichen der Polizei zu reagieren, bremste ab, wechselte dann aber die Spur und beschleunigte stark. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten die Einsatzkräfte den VW Golf und seinen Fahrer schnell auf einem Firmengelände an der Wörthstraße aufspüren. Der 20-Jährige gab an, dass er sich ohne Wissen des Halters kurz zuvor den Wagen ausgeliehen habe. Gegen den jungen Mann lag außerdem ein Fahrverbot vor. Ein Alkohol- und Drogenvortest auf der Wache verlief negativ. Die Polizisten stellten den Golf sicher. Sie schrieben unter anderem eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einen Bericht ans Straßenverkehrsamt.

