Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Heiden (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Donnerstag in Heiden bei einem Unfall erlitten. Ein 35-Jähriger aus Polen befuhr gegen 09.30 Uhr die Borkener Straße mit einem Klein-Lkw in Richtung Borken. Zu spät bemerkte er, dass ein weiterer Klein-Lkw vor ihm rechts abbiegen wollte und deshalb abgebremst hatte. Bei dem Aufprall erlitt dessen 42 Jahre alter Fahrer aus Borken so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Gelsenkirchen gebracht wurde. Der andere beteiligte Fahrer wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

