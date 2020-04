Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr unterstützt die Polizei beim Transport von gesicherten Gänsefamilie im Bereich der B 1.

Dortmund (ots)

Durch die Polizei wurde eine Gänsefamilie auf dem Weg zur viel befahrenen B 1 gestoppt und an der Flucht gehindert. Auf Grundlage der von der Polizei übermittelten Informationen wurde von der Feuerwehr zur Unterstützung ein Fahrzeug für den Transport einer Gänsefamilie in den Rombergpark entsendet. Zusammen mit den vor Ort befindlichen Kräften der Polizei wurde die Gänsefamilie eingefangen und in Transportbehälter verbracht. Anschließend erfolgte die "Auswilderung" der wohlbehaltenen Gänsefamilie im Rombergpark.

Der gesamte Einsatz dauerte etwa zwei Stunden und wurde erfolgreich in Zusammenarbeit mit der Polizei absolviert.

