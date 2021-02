Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 18-jähriger Autofahrer verstößt gegen zahlreiche Gesetze

Duisburg (ots)

Ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss, mit falschen Kennzeichen, einer Machete, einer Schreckschusswaffe sowie mit einigen Gramm Marihuana unterwegs im Auto - so haben Polizisten einen Golf-Fahrer in der Nacht zum Dienstag (23. Februar, 1:30 Uhr) auf der Wanheimer Straße gestoppt. Jetzt stehen noch Ermittlungen zum Halter des VW an: Der 18-jährige Fahrer will sich den Wagen bei einem Freund, dessen Namen er nicht kennt, ausgeliehen haben. Die Streifenpolizisten brachten den Moerser zur Blutprobenentnahme durch einen Arzt auf die Wache. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen einer ganzen Reihe an Verstößen gegen die Gesetze.

