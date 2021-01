Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahranfänger missachtete die Vorfahrt am Kreisverkehr

UlmUlm (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.20 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger auf der Heininger Straße in Richtung Heiningen. In den Kreisverkehr mit der Holzheimer Straße fuhr er ein, obwohl dort bereits ein Citroen fuhr. Er hätte dessen Vorfahrt beachten müssen. Durch den Zusammenstoß wurde der 33-jährige Fahrer des Citroen leicht verletzt. Am Mercedes Vito des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000EUR, am Citroen in Höhe von 4.000EUR. Der Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren.

